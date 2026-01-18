Rakka'da Yerel Yönetim Faaliyetleri Başlatıldı - Son Dakika
Rakka'da Yerel Yönetim Faaliyetleri Başlatıldı

18.01.2026 16:43
Suriye yönetimi, YPG/SDG'nin çıkarılmasının ardından Rakka'da kamu kurumlarının yeniden faaliyete geçmesini talep etti.

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden büyük ölçüde çıkarılmasıyla eş zamanlı olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde kamu kurumları ve yerel meclislerin derhal faaliyete geçirilmesi talimatını verdi.

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusunun Rakka iline ulaşmasının ardından söz konusu talimatın verildiğini belirtti.

Ancerani, ordunun dün Rakka ilinin idari sınırlarına ulaştığını, bugün ise il kırsalında yer alan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nın kontrol altına alındığını hatırlattı.

"Rakka ilinde yerel yönetim işlerinden sorumlu yetkiliyi (ismini belirtmeden), derhal bölgeye gitmesi ve devlet kurumları ile yerel meclislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için görevlendirdik." ifadelerini kullanan Ancerani, bu adımın temel hizmetlerin başlatılması amacıyla atıldığını vurguladı.

Söz konusu talimatın, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle eş zamanlı olarak kamu hizmetlerinin devreye sokulmasının başlangıcı" niteliği taşıdığını kaydeden Ancerani, "Bu süreci tüm aşamalarıyla yakından takip ediyoruz. Halkımıza hizmet sunmak ve bu bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak için hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri almıştı.

Halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basılmış ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alınmıştı.

Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim de devralınmıştı.

Kaynak: AA

