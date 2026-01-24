Rakka'da Yıkım ve Uyuşturucu Sorunu - Son Dakika
Rakka'da Yıkım ve Uyuşturucu Sorunu

24.01.2026 15:31
Rakka'da YPG dönemi, sosyal hizmetlerin çökmesi ve uyuşturucunun yayılmasıyla ağır sonuçlar doğurdu.

Suriye'nin Rakka ilinde yaşayan siviller, kentin terör örgütü YPG kontrolünde olduğu yıllarda sosyal hizmetlerin büyük ölçüde ortadan kalktığını, eğitim ve sağlık sisteminin çöktüğünü, uyuşturucunun ise örgütlü ve sistematik şekilde yaygınlaştırıldığını anlattı.

AA muhabirine konuşan Rakkalılar, özellikle son 4 yılda uyuşturucu kullanımının kadınlar ve çocuklara kadar indiğini, bu sürecin örgütün bilgisi ve baskısı altında yürütüldüğünü belirtildi.

Mahalleler harabe, yollar ve hastaneler kullanılamaz halde

Rakka'nın El-Kuseyrat bölgesinden Macid Mustafa el-Ani, kentte uzun yıllardır süren yıkımın özellikle altyapı ve konutlarda derin izler bıraktığını söyledi.

Ani, "Allah'a hamdolsun, milyonları sevindiren büyük bir nimetin içindeyiz. Bu ülkenin çok acı çektiği sorunların çözüleceği yeni bir döneme girdiğimizi umut ediyoruz." dedi.

Kentte birçok mahallenin ciddi hasar gördüğünü belirten Ani, "Haret el-Bedu ve Dırıyye çevresindeki bölgelerde yıkım çok büyük. Tüm mahalleler tamamen yıkılmadı ama en az dörtte biri ağır hasarlı ve onarıma muhtaç." ifadelerini kullandı.

Ana arterler başta olmak üzere yolların büyük bölümünün kullanılamaz halde olduğunu dile getiren Ani, "İnsanların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ana yollar acilen onarılmalı. Buna rağmen umutluyuz, inşallah bu sorunlar en kısa sürede çözülecek." diye konuştu.

"YPG döneminde uyuşturucu bilinçli ve sistematik olarak yayıldı"

Rakka'da görev yapan fen bilgisi öğretmeni Ali Ramazan ise kentin YPG kontrolünde olduğu dönemi "en karanlık yıllar" olarak niteledi.

Ramazan, Rakka'da yaşananların Suriye'nin birçok bölgesinde benzer olduğunu ancak kentte özellikle hizmet alanında tam bir çöküş yaşandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Rakka çok acı çekti. En büyük felaket uyuşturucu ve çetelerin yayılmasıydı. Bu süreç rastlantı değildi. Bilinçli, örgütlü ve sistematik şekilde yaygınlaştırıldı."

Kentte elektrik ve su hizmetlerinin neredeyse tamamen kesildiğini aktaran Ramazan, "Elektrik yok denecek kadar azdı, su çok kötü durumdaydı. Yollar perişandı. Eğitim ise neredeyse tamamen özel kurslara bırakılmıştı. Devlet okulları yoktu, öğrenciler kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyordu." dedi.

Uyuşturucunun erkekler, kadınlar ve çocuklar arasında yaygınlaştığını vurgulayan Ramazan, "Bu mesele sistematikti. YPG tarafından yürütülen bir politikaydı. Bazı insanlara ya uyuşturucu işinde çalışmaları dayatıldı ya da iftirayla uyuşturucu taciri olmakla suçlandılar." diye konuştu.

Ramazan, çok sayıda kişinin uydurma suçlamalarla yıllarca cezaevinde tutulduğunu belirterek, "İki yıl, üç yıl hapis yatanlar oldu. Çıkabilmek için 10 bin, 15 bin dolar ödemek zorunda kalanlar vardı. Bunlar burada herkesin bildiği gerçekler." ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu yüzünden aileler dağıldı, evler satıldı"

Rakka'da yaşayan bir başka vatandaş da uyuşturucunun toplum üzerindeki yıkıcı etkisine dikkati çekti.

Beş çocuk babası Rakkalı Muri Said, "Çocuklarımı özel okullara göndermek zorunda kaldım çünkü devlet okullarında temizlik yok, su yok, doğru dürüst eğitim yoktu." dedi.

Kentteki en büyük sorunun uyuşturucu olduğunu vurgulayan vatandaş, "Uyuşturucu belası son 4 yılda gençleri mahvetti. Aileler dağıldı, insanlar uyuşturucu almak için evlerini sattı. Özellikle 'kristal' maddesi yüzünden anne babalar çocuklarını kontrol edemez hale geldi." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu sorununun çözülmesi halinde birçok problemin kendiliğinden ortadan kalkacağını dile getiren vatandaş, "Bu kapı kapatılırsa Rakka ayağa kalkar." görüşünü dile getirdi.

"Bir nesil eğitimden koptu"

Rakka'nın merkezindeki Naimi Meydanı çevresinde yaşayan Halid el-Ali de YPG döneminde hizmetlerin bilinçli şekilde ihmal edildiğini belirtti.

Ali, "En basit hizmetler bile yoktu. Yağmur yağdığında sokaklar göle dönüyor, kanalizasyonlar taşıyordu." dedi.

Eğitimin neredeyse tamamen durduğunu belirten Ali, yaşadıkları durumu "Oğlum 11 yaşında ama okuma yazmayı doğru düzgün bilmiyor. Bu en büyük felaket. Eğitimden kopmuş kayıp bir nesil var." diye konuştu.

Ali, "Yaklaşık 10 yıl boyunca bölgeyi kontrol eden güçten (YPG) gerçek anlamda hiçbir iyileşme görmedik. Ayn el-Arab ve Kamışlı gibi bazı yerlerde göstermelik hizmetler vardı ama Rakka gibi birçok bölge tamamen ihmal edildi." diyerek sözlerini tamamladı.

Rakkalılar, tüm bu sorunlara rağmen geleceğe umutla baktıklarını dile getirerek uyuşturucunun yok edilmesi, eğitim ve temel hizmetlerin sunulmasıyla kentin yeniden ayağa kalkabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Rakka, YPG, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
