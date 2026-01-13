Rauf Denktaş 14. Yılında Anıldı

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne, egemenliğine ve onurlu mücadelesine adayan; kararlı duruşu, liderliği ve devlet adamlığıyla tarihimizde silinmez bir iz bırakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 14. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

