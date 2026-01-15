Real Madrid, Albacete'ye Elendi - Son Dakika
Real Madrid, Albacete'ye Elendi

15.01.2026 05:15
Real Madrid, yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile ilk maçında Albacete'ye 3-2 yenildi.

Real Madrid, yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile çıktığı ilk maçta ikinci lig takımı Albacete'ye 3-2 yenilerek İspanya Kral Kupası'ndan elendi.

Albacete 42. dakikada Javi Villar'ın golüyle öne geçti. Real Madrid, 45+3'te Franco Mastantuono'nu golüyle eşitliği sağladı.

82. dakikada sonradan oyuna giren Jefte Betancor, Albacete'yi öne geçirdi. Real Madrid, 90+1'de Arda Güler'in asisti sonrası Gonzalo García'yla yeniden skoru eşitledi.

Albacete, 90+4'te yine Jefte Betancor'un golüyle tarihi bir galbiyete imza attı ve Real Madrid'i Kral Kupası'ndan eledi.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa, takımının Cumartesi günü Levante ile oynayacağı lig maçı öncesi Albacete karşısında Kylian Mbappe, Rodrygo Silva de Goes, Thibaut Courtois ve Jude Bellingham gibi yıldızlarına yer vermedi.

Türkiye milli takımının yıldızlarından Arda Güler ise 90 dakika forma giydi.

Alvaro Arbeloa: 'Bu sonucun sorumlusu benim'

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçtan sonra bazı futbolcularını dinlendirme kararını savundu.

Albacete karşısında Real Madrid Akademisi'nden yetişen Jorge Cestero ve David Jimenez gibi oyunculara da şans veren Arbeloa, "Maçı kazanabilecek bir takımmız vardı. Bu sonucun sorumlusu ve suçlusu biri varsa, o da açıkça benim. Kadroyla, nasıl oynamak istediğimizle, oyuncu değişiklikleriyle ilgili kararları veren benim" dedi.

"Başarısızlıktan korkmuyorum. Bu yenilgiyi başarısızlık olarak nitelendirmek isteyen herkesi anlıyorum. Başarısızlık, başarıya giden yolun bir parçasıdır" diye konuşan Arbeloa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu beni, hepimizi daha iyi yapacak. Bundan daha zor yenilgiler de yaşadım. Bir sonraki maça azami özveriyle hazırlanacağız."

Albacete, İspanya İkinci Ligi'nde 17. sırada

Real Madrid'i Kral Kupası'ndan eleyen Albacete halen, 20 takımlı İspanya İkinci Ligi'nde 17. sırada bulunuyor.

İspanyol devi, Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırmış ve takımın başına Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.

Arbeloa, Real Madrid'in ikinci takımı Castilla'yı çalıştırıyordu.

Real Madrid ligde ilk yarıyı Barcelona'nın 45 puanla dört puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk altı maç sonunda 12 puanla averajla yedinci sırada.

Kaynak: BBC

