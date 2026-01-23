Refah Sınır Kapısı Yeniden Açılıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının, insani yardım çalışmalarının kapsamını genişleteceğini belirtti.

Laerke, AA muhabirinin, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını Davos'ta duyurdu. BM olarak bu bilgiyi teyit ediyor musunuz? BM'nin gelecek hafta buradan daha fazla yardım geçirmek için hazırlığı var mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Kargo ve insan hareketini sağlamak için Refah Sınır Kapısı'nın yakında yeniden açılmasını umuyoruz." ifadesini kullanan Laerke, ayrılmayı ve geri dönmeyi seçenlerin bunu gönüllü ve güvenli şekilde yapabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Laerke, "Refah Sınır Kapısı üzerinden kargo hareketinin yeniden başlatılması, Gazze'ye giren insani yardım malzemelerinin hacmini artıracak ve bu da insani yardım çalışmalarının kapsamını genişletecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şaas, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) gönderdiği video mesajında, "İlk adım olarak Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmaktan mutluyum." ifadesini kullanmıştı.