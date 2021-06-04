Rektör Şındak, Rektör Uysal ve Rektör Beydemir'den Rektör Demir'e ziyaret - Son Dakika

Rektör Şındak, Rektör Uysal ve Rektör Beydemir'den Rektör Demir'e ziyaret

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'i makamında ziyaret etti.

İyi dilek ve temennileri dile getirildiği ziyarette Rektör Şındak, Rektör Uysal ve Rektör Beydemir, Rektörümüz Demir'e rektörlük görevinde başarılar dileyerek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Demir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'a, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e teşekkür etti. Rektör Demir, Batman Üniversitesi'ni ziyaretleri anısına Rektör Şındak'a, Rektör Uysal'a ve Rektör Beydemir'e, plaket takdim etti.

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