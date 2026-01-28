Reşit Kibar Davasında Yeni Duruşma Çağrısı - Son Dakika
Reşit Kibar Davasında Yeni Duruşma Çağrısı

28.01.2026 15:04
Artvin'de Reşit Kibar'ın katledilmesi davasının duruşması 30 Ocak'ta görülecek. Katılım çağrısı yapıldı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında Reşit Kibar'ın katledilmesine ilişkin davanın 4. duruşması 30 Ocak'ta Artvin Adliyesinde görülecek. Duruşma öncesi Hopa'da yapılan basın açıklamasında konuşan Dursun Ali Koyuncu, "Doğa dostlarını, çevre dostlarını, adalet arayışında olan herkesi bu davada yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu davanın sessiz sedasız bir şekilde üstünü örtmek istiyorlar" dedi.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, davanın yalnızca tetiği çekenle sınırlı bırakılmak istendiğini belirterek, azmettiren ve sorumluluğu bulunan herkesin yargılanması gerektiğini söyledi. Kamuoyuna duruşmaya katılım çağrısı yapan Koyuncu şunları kaydetti:

"3 Eylül günü sermayenin çeteleri tarafından katledilen Reşit Kibar'a adalet demek için bir araya geldik. Ülkemizde adalet sarayları yapıldı. Adalet sarayları adaleti sağlayamadığı için halk kendi adaletini, kendi demokrasisini savunmak zorunda kalıyor. Bizler kendi adaletimizin peşinde koşmak zorunda kalıyoruz. Adaletsizlik, hukuksuzluk adeta iktidar tarafından yaşam biçimi haline getirildi. Demokrasi arayanlar, hakkını arayanlar, ezilenler için artık bu ülkenin adaleti bir sopa gibi kullanılıyor. Bir sürü hukuksuzluk yaşıyoruz. Aynı hukuksuzluğu yaşadığımız dönemde Reşit Kibar davasında yeni bir celse için cuma günü Artvin Adliyesi'nde bir araya geleceğiz. Doğa dostlarını, çevre dostlarını, adalet arayışında olan herkesi bu davada yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu davanın sessiz sedasız bir şekilde üstünü örtmek istiyorlar.

"Sadece tetiği çeken değil, tetiği çekene cesaret veren herkesin yargılanması gerekiyor"

Silahı temin eden geziyor, silahın sahibi dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Fikret Merttürk dışarıda geziyor, ticaretini yapıyor, resmi kuruluşlarla görüşmesini yapıyor. Bu davada sadece tetiği çeken değil, tetiği çekene cesaret veren herkesin yargılanması gerekiyor. Sadece katil Muhammed Ustabaşı'nın üstüne bu cinayet yıkılarak bu dosyayı kapattırmak istiyorlar. Bu ülkenin bütün iyi insanlarının, bir ülkenin bütün adalet arayışında olanların, adaleti savunan herkesin yanımızda olması gerekiyor. Çünkü adalet herkese lazım. Bugün onlarca insan adliye koridorlarında, cezaevlerinde hukuksuzca tutuluyor. Bugün yan yana gelmezsek, bundan sonra yargıyı tepemizde sopa gibi kullananlara karşı daha güçlü mücadele edemeyiz. Yan yana olmak, güçlü olmak zorundayız. Cuma günü saat 09.00'da herkesi Artvin Adliyesi'ne bekliyoruz. Reşit Kibar'a adalet için Artvin adliyesinde olalım."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Artvin, Çevre, Yerel, Son Dakika

