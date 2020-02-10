Ressam Özeskici'nin "İki Dünya" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ressam Özeskici'nin 'İki Dünya' adlı sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Ressam Özeskici'nin "İki Dünya" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu

24 dakika önce

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ressam Evrim Özeskici'nin kişisel resim sergisi "İki Dünya" Uşak Arkeoloji Müzesi Sanat Galerisi'nde açıldı.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ressam Evrim Özeskici'nin kişisel resim sergisi "İki Dünya" Uşak Arkeoloji Müzesi Sanat Galerisi'nde açıldı.

Özeskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki 14 eserin ilk kez sanat sevenlerle buluştuğunu söyledi.

Eserleri ABD, İspanya, Ukrayna, Sırbistan, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Finlandıya, Letonya, Macaristan, İtalya ve Fransa'da ki 300'ü aşkın karma sergide yer alan ve tuval üzerine akrilik-yağlı boya tablolar çizen Özeskici, "İki Dünya" sergisinin kendisi için çok daha anlamlı olduğunu ifade etti.

Özeskici, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu sergide bana ilham olan eşimin hamilelik süreci ve ardından dünyaya gelen şu an 8 aylık olan kızım oldu. Farklı dünyaları, kimlikleri ve kişileri, ötekileri ve ötekileştirmeyi eserlerimde irdelemeye çalıştım. Toplumda yaşanan sağduyuyu, ifadeleri anlatmaya çalıştım. Eserlerimde kadına yönelik şiddet ve kişilik çatışmaları da var. Topluma ve diğer dünyalara yabancılaşan, kendi dünyasında yalnızlaşan bireyin aynı zamanda bir bütünün parçası olduğu gerçekliğine vurgu yapmaya çalıştım. Umarım ilgiyle izlenir. "

Sergi 16 Şubat'a kadar açık kalacak.

Ressam Özeskici'nin İki Dünya adlı sergisi sanatseverlerle buluştu

Uşak Üniversitesi, Ressam, Uşak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:38 Kaynak: AA
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