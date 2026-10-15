Reyhanlı ve Banyas katliamlarının sanığı Ali Kayali, Suriye’de yakalandı - Son Dakika
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Reyhanlı ve Banyas katliamlarının sanığı Ali Kayali, Suriye’de yakalandı

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Reyhanlı ve Banyas katliamlarının sanığı Ali Kayali, Suriye’de yakalandı
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Suriye'nin Banyas katliamının baş şüphelisi Ali Kayali (Mihraç Ural), sınırdan kaçarken yakalandı. Ural, Suriye'deki toplu katliamlarda rol oynadığı ve Türkiye'deki Reyhanlı saldırısının sorumlusu olarak da suçlanıyor.

Suriye’de 2013 yılında yaşanan Banyas katliamının baş şüphelisi olarak aranan ve Türkiye’de Reyhanlı saldırısıyla da suçlanan Ali Kayali (Mihraç Ural), sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) haberine göre Ural, Genel İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Haberde yakalamanın nerede yapıldığı ve Ural’ın hangi sınırdan geçmeye çalıştığı belirtilmedi.

Devrik lider Beşşar Esad’a bağlı “Suriye Direnişi” adlı milis grubunun lideri olan Ural, Mayıs 2013’te kıyı kenti Banyas ve yakınındaki Beyda köyünde sivillere yönelik toplu katliamlarda önde gelen rol oynamakla suçlanıyor. 2 Mayıs 2013’te Tartus’a bağlı Beyda köyüne giren rejim güçleri ve milisler yüzlerce sivili öldürdü. Hayatta kalanlar, saldırı sırasında toplu infazlar yapıldığını, evlerin yakıldığını ve kadınlarla çocukların öldürüldüğünü anlatmıştı.

Reyhanlı saldırısıyla da suçlanıyor

Ural, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırılarıyla da suçlanıyor. 1956’da Antakya’da doğan Ural, Türkiye’de THKP-C/Acilciler örgütünün lideri olarak biliniyor. Ural, 1980’li yıllarda Suriye’ye kaçmıştı.

Sağ kolu iki hafta önce yakalanmıştı

Ural’ın yakalanması, milis gruptaki yardımcısı Cemal Trablusi’nin 4 Ekim’de Suriye terörle mücadele birimlerince gözaltına alınmasından iki hafta sonra gerçekleşti. Suriyeli yetkililer Trablusi’yi de Esad’a bağlı güçlerle birlikte Banyas ve Beyda katliamları dahil askeri operasyonlara katılmakla suçluyor.

Mihraç UralTürkiyeSuriyeDünyaSon Dakika

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