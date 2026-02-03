Riyad\'da 5. Suudi Arabistan Medya Forumu

RİYAD, 3 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Değişen Dünyada Medya" temasıyla düzenlenen 5. Suudi Arabistan Medya Forumu, 20'den fazla ülkeden 300'ün üzerinde medya yöneticisi ve uzmanı bir araya getirdi.

Pazartesi günü başlayan forum kapsamında, bölgesel ve uluslararası düşünce kuruluşlarının katılımıyla siyaset, ekonomi, kültür ve teknoloji alanlarında medyanın rolünün ele alınacağı 150'den fazla oturum düzenlenecek.

Forumla eş zamanlı olarak düzenlenen Medyanın Geleceği Fuarı'na 250'den fazla yerel ve uluslararası şirket katılıyor. Fuarda, Çin'in önde gelen haber kuruluşları ve teknoloji firmaları da yer alıyor.

Çinli firmalar Unilumin Grubu ile tüketici elektroniği üreticisi Hisense'in fuarda sergilediği ekran, yayın ve görsel-işitsel teknolojiler, bölgedeki medya profesyonelleri ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Suudi Arabistan Medya Bakanı Selman ed-Duseri, yaptığı açılış konuşmasında medya kurumlarının özellikle dijital çağda genç nesillere yönelik zaruri bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Gelecek nesilleri korumak için izolasyon veya yasaklama yerine etik ve değerlere dayalı medya ortamları oluşturmaya odaklanılması gerektiğini belirten Duseri, gençlerin bir yandan kimliklerini korurken diğer yandan da dünyayla güvenle etkileşim kurmalarını sağlamanın önemine dikkat çekti.

Forum ve eş zamanlı düzenlenen fuar çarşamba gününe kadar halka açık olacak.