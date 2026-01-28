Rize\'de Heyelan İstatin Duvarını Çöktürdü

RİZE'nin Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde yamaçta yapımı süren istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Yamaçtan akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Bayırcık köyünde akşam saatlerinde yapımı süren istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Yamaçtan akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası ihbar üzerine bölgeye iş makineleri sevk edilirken, ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı. Meydana gelen heyelan can ve mal kaybı yaşanmazken, o anlar çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; yamaçtan akan toprak ve iri ufaklı kaya parçalarının altında bulunan yola akıp, yolu ulaşıma kapattığı anlar yer aldı.