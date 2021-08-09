Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon mezarı başında anıldı - Son Dakika

Programın açılış konuşmasını Belediye Başkan Vekili Aydın Bilsel, protokol konuşmalarını Milletvekili Muhammed Avcı ve Rize Valisi Kemal Çeber yaptı.

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