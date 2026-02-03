Rizespor 0-1 Beyoğlu - Son Dakika
Rizespor 0-1 Beyoğlu

03.02.2026 19:12
Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya evinde 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarı sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan Zeqiri'nin pasında tola buluşan Taha Şahin'in ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla auta çıktı.

6. dakikada sağ kanattan son çizgiye ilerleyen Alperen'in ortasında Alhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Zeqiri, Taylan Antalyalı, Buljubasic, Emrecan Bulut, Mebude, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fofana, Samet Akaydin, Hojer, Mihaila, Sowe, Olawoyin, Laçi, Efe Doğan, Bayram Berk Çapoğlu, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah İpek, Batuhan Ekinci, Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi, Eren Büyükbaş, Alperen Yılmaz, Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz

Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Emir Terzi, Arif Emre Eren, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan, Barış Zeren, Ali Eren İyican, Berkay Tekke

Teknik Direktör: Efe İnanç

Gol: Alhan Kurtoğlu (dk. 6) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Burak Yamaç (Beyoğlu Yeni Çarşı) - RİZE

Kaynak: İHA

