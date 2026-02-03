Rizespor 0-1 Beyoğlu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan Zeqiri'nin pasında tola buluşan Taha Şahin'in ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla auta çıktı.
6. dakikada sağ kanattan son çizgiye ilerleyen Alperen'in ortasında Alhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Zeqiri, Taylan Antalyalı, Buljubasic, Emrecan Bulut, Mebude, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Fofana, Samet Akaydin, Hojer, Mihaila, Sowe, Olawoyin, Laçi, Efe Doğan, Bayram Berk Çapoğlu, Yakup Ayan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah İpek, Batuhan Ekinci, Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi, Eren Büyükbaş, Alperen Yılmaz, Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz
Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Emir Terzi, Arif Emre Eren, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan, Barış Zeren, Ali Eren İyican, Berkay Tekke
Teknik Direktör: Efe İnanç
Gol: Alhan Kurtoğlu (dk. 6) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Burak Yamaç (Beyoğlu Yeni Çarşı) - RİZE
