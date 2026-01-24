Rizespor, Alanyaspor'u Ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Yeşil-mavili takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla 12'nci sırada bulunuyor.
Alanyaspor ise 21 puanla ligde 10'uncu sırada yer alıyor.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.
