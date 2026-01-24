Rizespor, Alanyaspor'u Ağırlayacak - Son Dakika
Rizespor, Alanyaspor'u Ağırlayacak

24.01.2026 10:42
Çaykur Rizespor, Alanyaspor ile 19. haftada Didi Stadı'nda karşılaşacak; maç saat 17.00'de.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Yeşil-mavili takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Alanyaspor ise 21 puanla ligde 10'uncu sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

12:02
