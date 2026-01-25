Rizespor ve Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Son Dakika
Spor

Rizespor ve Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Rizespor ve Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı
25.01.2026 18:08
Trendyol Süper Lig'de Rizespor, Alanyaspor'u ağırladığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Altin Zeqiri, Taha Şahin, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Antonio Augusto, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Adedire Awokoya Mebude, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Conrendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Baran Mogultay, Gaius Makouta, Maestro, Ruan, Efecan Karaca, Ui-jo Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya, Steve Mounie, Elia Meschack, Uchenna Ogundu

Teknik Direktör: Joao Peraira

Kırmızı kartlar: Giannis Papanikolaou (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Maestro (dk. 42) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Zeqiri (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA

