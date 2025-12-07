Roma, Cagliari'ye 10 Kişiyle Kaybetti - Son Dakika
Roma, Cagliari'ye 10 Kişiyle Kaybetti

07.12.2025 21:19
Roma, Zeki Çelik'in kırmızı kart gördüğü maçta Cagliari'ye 1-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Cagliari'ye 1-0 kaybetti.

Unipol Domus Stadı'ndaki karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Maçın 52. dakikasında milli oyuncu Zekin Çelik, gole giden rakip oyuncuyu düşürmesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Roma'nın 10 kişi devam ettiği karşılaşmada ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Gianluca Gaetano'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayırıldı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 14'e çıkarırken üst üste 2. kez yenilen Roma ise 27 puanda kaldı.

Kaynak: AA

