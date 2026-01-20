Roman Vatandaşlar İçin Yeni Eylem Planı

(ANKARA)- Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanması ve sosyoekonomik refahlarının artırılması amacıyla hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya alındı.

Roman vatandaşlara yönelik politikaların ikinci aşamasını kapsayan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)", Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Genelgede, Roman vatandaşlara yönelik politikalara yön vermek amacıyla ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030)" ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) kapsamında eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok alanda destek sağlandığı ifade edildi.

Birinci Aşama Eylem Planı'nın başarıyla tamamlandığına dikkat çekilen genelgede, Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devamını sağlamak amacıyla Eylem Planı'nın ikinci safhasına geçildiği kaydedildi.

Bu kapsamda hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)"nun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi.

Genelgede ayrıca, strateji belgesi ve eylem planının uygulanmasında ilgili bakanlıklar ve kurumların, yerelde ise valilikler sorumluluğundaki birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, iş birliği ve koordinasyon içinde görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi istendi.

"Roman kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yayınlanan genelgeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2023-2030 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planımız, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz.

Her zaman onların yanında olmaya, ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eylem Planımızın Roman kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."