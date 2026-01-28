Romanya\'da PAOK Taraftarları Kazada Hayatını Kaybetti

ROMANYA'nın batısında, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Lyon kentinde yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için yola çıkan PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, Romanya'nın batısındaki Caransebes ile Lugojel kasabaları arasındaki E70 otoyolunda bir TIR ile çarpıştı. Dün meydana gelen kazada 7 taraftar olay yerinde yaşamını yitirdi. Bilinçlerinin açık olduğu belirtilen 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Ölenlerin tamamının Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin açıklamasında, "Derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle" dedi. PAOK Başkanı Ivan Savvidis ise olayı 'tarifsiz bir trajedi' olarak nitelendirdi.

PAOK'un karşılaşacağı Olimpik Lyon kulübü de taziye mesajı yayınlayarak, maçta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.