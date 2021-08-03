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Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor - Son Dakika

Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

03.08.2021 10:59

İspanya ve İtalya basınında ciddi şekilde Ronaldo'nun ayrılacağı konuşuluyor. İspanyol Diario As Gazetesi, Ronaldo'nun Real Madrid'li yetkililerle temas halinde olduğunu yazdı. İtalyan basını da bu haberle çalkalanıyor. Ekonomik olarak futbolcuyla anlaşamayan Juventus'un, Ronaldo'nun gidişinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.. Ronaldo'nun ailesinin de İspanya'ya geri dönüş için baskı yaptığı belirtiliyor.

Geçen yıl Juventus'ta kayda değer bir başarı elde edemeyen Ronaldo, İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Juventus da takımın yarısı kadar maaş yükü olan Portekizli starı elden çıkarmaya hazır.

Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Taraflar yola devam etme konusunda mutsuz. Ronaldo'nun, eski takımı Real Madrid'le görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

REAL'E DÖNMEK İSTİYOR

İspanyol Diario As Gazetesi, Ronaldo'nun Real Madrid'e dönmek istediğini ve bu transfer için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu yazdı. İtalyan basını da bu iddiayla çalkalandı. Ronaldo'nun ailesinin de İspanya'ya dönme arzusunda olduğu ifade ediliyor.

Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

PSG DE TAKİPTE

Fransız devi PSG de Cristiano Ronaldo'nun durumunu takip ediyor. Kylian Mbappe'nin de takımdan ayrılma ihtimali var. Bu yaz dönemi transfer dönemi Avrupa'da bir hayli sıcak geçecek.

Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor - Son Dakika Spor


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