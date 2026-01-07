Rönesans, Gökçedağ RES'i Satın Aldı - Son Dakika
Ekonomi

Rönesans, Gökçedağ RES'i Satın Aldı

Rönesans, Gökçedağ RES\'i Satın Aldı
07.01.2026 12:08
Rönesans, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'ni satın alarak yenilenebilir enerji kapasitesini 577 MW'a çıkardı.

Rönesans, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir yatırımı daha portföyüne kattı. Zorlu Enerji tarafından işletilen Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali (RES), Rönesans Yenilenebilir Enerji tarafından satın alındı. Söz konusu işlemle Rönesans'ın yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücü 577 MW'a ulaştı. Rönesans'ın, bu işlemle iki yıl önce 166 MW olan kurulu gücü yaklaşık 3,5 katına çıkmış oldu.

Rönesans, yenilenebilir enerji portföyünü güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkı sunma, sürdürülebilir ve yerli enerji üretimini artırma hedefi doğrultusunda büyümesini kararlılıkla sürdüren Rönesans'ın grup şirketlerinden Rönesans Yenilenebilir Enerji, toplam 135 MW lisanslı bağlantı kapasitesine sahip Gökçedağ RES'i satın aldı. 2,5 MW kapasiteli rüzgar türbinlerinden oluşan Gökçedağ RES, güçlü rüzgar potansiyeli sayesinde yüksek ve sürdürülebilir enerji üretimi imkanı sunan stratejik bir yenilenebilir enerji yatırımı olarak öne çıkıyor.

"Hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin satın alınmasıyla birlikte, tamamı yeşil enerjiden oluşan kurulu gücümüz 577 MW'a ulaşırken, yenilenebilir enerji proje portföyümüz 1.400 MW seviyesine yükseldi. Son iki yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitemizi yaklaşık 3,5 katına çıkardık. İnşa halinde olan ve geliştirmekte olduğumuz 8 yeni yatırımımız bulunuyor. 2028 yılına kadar yeşil enerji alanında 2 GW'lık yatırım gerçekleştirmeyi ve Türkiye'nin en büyük üç yeşil enerji oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan ve daha temiz, daha dayanıklı bir gelecek inşa etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

İlk günden itibaren gelir üretiyor

Devralındığı ilk günden itibaren gelir üreten bir varlık niteliği taşıyarak Rönesans'a operasyonel ve finansal katkı sağlayacağı belirtilen Gökçedağ RES'in, mevcut altyapının etkin kullanımı sayesinde, ilave şebeke yatırımı gerektirmeden kapasite artışı ve yeni proje geliştirme potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

Santralin tüm bakım ve işletme faaliyetlerini bünyesine alarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen Rönesans, türbin yenileme (repowering) ve kapasite artışı yatırımlarıyla mevcut altyapıyı en verimli şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, türbinlerin bir kısmının daha büyük ve verimli yeni nesil türbinlerle değiştirilmesiyle Türkiye'deki en büyük türbin yenileme (repowering) projelerinden birinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Lisans kapsamında izin verilen kapasite artışı, mekanik güç yükseltimi uygulamaları sayesinde santralin kurulu gücünün artırılması; buna paralel olarak yıllık enerji üretiminin de önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

Uzun vadeli, önemli yatırım profili

Gökçedağ RES, uzun vadeli lisans süresi ve istikrarlı üretim yapısıyla önemli bir yatırım profili sunuyor. Proje, geçmişte uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilmiş olmasıyla da Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir kilometre taşı olarak konumlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Enerji, Çevre

Son Dakika Ekonomi Rönesans, Gökçedağ RES'i Satın Aldı - Son Dakika

