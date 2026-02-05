Rouble Nagi, 1 Milyon Dolarlık Öğretmen Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Rouble Nagi, 1 Milyon Dolarlık Öğretmen Ödülünü Kazandı

05.02.2026 15:33
Hindistan'da yüzlerce eğitim merkezi kuran Rouble Nagi, Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazandı.

Hindistan'da yüzlerce eğitim merkezi kurmasıyla ve eğitici duvar resimleriyle tanınan öğretmen Rouble Nagi, 1 milyon dolarlık Küresel Öğretmen Ödülü'nün (Global Teacher Prize) sahibi oldu.

Yüzlerce eğitim merkezi kuran ve gecekondu mahallelerinin duvarlarına bilgilendirici resimler yapan Hint öğretmen ve aktivist Rouble Nagi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren World Governments Summit etkinliğindeki törende ödülü kabul etti.

Nagi tarafından kurulan Rouble Nagi Art Foundation'ın, Hindistan genelinde 800'den fazla eğitim merkezi açtığı biliniyor.

Bu merkezlerde daha önce hiç okula gitmemiş çocuklara temel ve yapılandırılmış eğitim veriliyor, okula devam eden çocuklar için de destekleyici dersler sunuluyor.

Nagi, ayrıca okuma yazma, fen, matematik ve tarih gibi alanlarda yoksul mahallelerde eğitici içerikler sunan duvar resimleri yapıyor. Nagi'nin, 1 milyon dolarlık ödülle ücretsiz mesleki eğitim sunacak enstitü kurmayı planladığı belirtiliyor.

Küresel Öğretmen Ödülü, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından veriliyor.

Organizasyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Varkey, Nagi'nin cesaret, yaratıcılık, şefkat ve her çocuğun potansiyeline duyulan inanç dahil öğretimin en iyi yönlerini temsil ettiğini belirterek, "En marjinalleşmiş topluluklara eğitim götürerek sadece bireylerin hayatlarını değiştirmekle kalmadı, aileleri ve toplulukları da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Nagi, ödülü kazanan 10. öğretmen

Nagi, vakfın 2015'te vermeye başladığı ödülü kazanan 10. öğretmen oldu.

Global Öğretmen Ödülü'nün geçmişteki kazananları arasında gelirinin çoğunu yoksullara bağışlayan Kenyalı öğretmen, öğrencilerine şiddetten uzak durmayı öğreten Filistinli ilkokul öğretmeni ve uzak Arktik köyünde Inuit öğrencilerine eğitim veren Kanadalı eğitimci bulunuyor.

Geçen yılın kazananı ise yoksul ve dezavantajlı öğrencilerle yürüttüğü çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görülen Suudi Arabistanlı eğitimci Mansour al-Mansour oldu.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş da Küresel Öğretmen Ödülü Komitesinin 2018 yılı için seçtiği "En iyi 10 öğretmen" arasında yer almıştı.

Kaynak: AA

Hindistan, Güncel, Sanat, Son Dakika

Rouble Nagi, 1 Milyon Dolarlık Öğretmen Ödülünü Kazandı

Rouble Nagi, 1 Milyon Dolarlık Öğretmen Ödülünü Kazandı
