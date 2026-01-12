RTÜK'ten 3 Televizyon Kanalına Ceza - Son Dakika
RTÜK'ten 3 Televizyon Kanalına Ceza

12.01.2026 13:33
RTÜK, izleyici şikayetleri nedeniyle üç televizyon kanalına idari para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 televizyon kanalına yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, izleyici şikayetlerini ve ilgili mevzuatı esas alarak "Güller ve Günahlar", "Kıskanmak", "Nur Viral ile Sen İstersen" yapımlarına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bu kapsamda, Kanal D televizyonunda yayınlanan "Güller ve Günahlar" isimli dizinin 8 Kasım 2025 tarihli bölümüyle ilgili olarak RTÜK İletişim Merkezi'ne ulaşan çok sayıda izleyici şikayeti Üst Kurul toplantısında görüşüldü.

Dizide yer alan bazı sahne ve diyalogların çarpık ilişkileri normalleştirdiği ve ahlaki yozlaşmaya neden olduğu değerlendirilen toplantıda, Kanal D'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Üst Kurul toplantısında NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de incelendi.

Dizideki bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu ve şiddeti meşrulaştırdığı yönünde RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, bazı sahnelerin aile içi çatışmayı, husumeti ve şiddeti sıradanlaştırdığını vurguladı.

Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna, kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

Toplantıda, STAR TV'de "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı kuşak programdaki yayın ihlalleri de incelendi. Söz konusu programda bazı çarpık, marjinal ve yozlaşmış ilişkilerin reyting malzemesi haline getirilerek değer erozyonuna neden olduğu ve bu konuda Üst Kurula çok sayıda şikayet ulaştığı vurgulandı.

Üst Kurul toplantısında STAR TV'ye söz konusu program nedeniyle idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

