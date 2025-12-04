Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti barış anlaşması imzalandı - Son Dakika
Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti barış anlaşması imzalandı

Trump\'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti barış anlaşması imzalandı
04.12.2025 22:32
ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı. Anlaşma, yıllardır süren çatışmaların sona ermesini sağlarken, ekonomik iş birliğine de kapı araladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda ABD Barış Enstitüsü'nde Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.

RUANDA VE KONGO, TRUMP'IN ARABULUCULUĞUNA BARIŞTI

Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yıllardır süren çatışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sona erdi. Trump, ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler, Barış Enstitüsü'ne geçti. Tshisekedi ve Kagame, Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.

"SONA ERDİRDİĞİMİZ SEKİZİNCİ SAVAŞ"

Trump, törende yaptığı açıklamada, "Otuz yılı aşkın bir süredir, dünyanın en kötü çatışmalarından biri Kongo'nun doğusunda devam ediyor. Milyonlarca insan trajik bir şekilde öldürüldü, bu sonsuza kadar sürdü ve sayısız insan evlerinden edildi. Aileler yıkıldı. Bu bir felaketti. Bu, bir yıldan kısa bir sürede sona erdirdiğimiz sekizinci savaş oldu. Bakan Rubio ve Bay Boulos'un çabaları sayesinde, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti barışa doğru ilerlemek için tarihi bir anlaşmaya vardı. Süreci başlattılar. Burada bulunan bazı önemli temsilcileriyle görüştüm ve bugün imzaladığımız, Washington Anlaşmaları olarak bilinecek olan harika bir süreç başlattık. Bu isim, kalıcı ateşkes, devlet dışı güçlerin silahsızlandırılması, mültecilerin evlerine dönmeleri için hükümler ve yasadışı zulümler işleyenlerin adalet ve hesap verebilirliği dahil olmak üzere Haziran ayında kararlaştırılan şartları resmileştiriyor" dedi.

"TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda'nın savaşmak yerine ekonomilerini birbirleriyle daha yakından entegre etmeye karar verdiklerini aktaran Trump, "Her iki lidere de çok güveniyorum. Bu taahhütleri yerine getireceğiz. Onların da taahhütlerini yerine getireceklerini, anlaşmayı uygulayacaklarını ve ülkelerinin halkları ve ülkelerindeki kahramanları için çok daha parlak bir gelecek oluşturacaklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ABD'ye kritik minerallere erişimini sağlayacağını belirten Trump, "En büyük ve en önemli şirketlerimizden bazılarını bu iki ülkeye göndereceğiz. Nadir toprak elementlerinden ve bazı varlıklardan yararlanacağız, ödeme yapacağız ve herkes çok para kazanacak" dedi.

Bugün imzalanan anlaşma, 27 Haziran'da yine ABD'nin arabulucuğunda dışişleri bakanları düzeyinde imzalanan anlaşmanın tamamlayıcısı niteliğinde oldu. Söz konusu ilk anlaşma, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ölümcül çatışmaların sona erdirilmesi ve mineral tedarik zincirinin güvence altına alınması açısından önemli bir adım olarak kayıtlara geçmişti. Haziran ayındaki imza töreni, Dışişleri Bakanlığı Antlaşma Odası'nda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ev sahipliğinde Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti dışişleri bakanları arasında gerçekleşmişti. Bugün liderler düzeyinde yapılan anlaşmayla, iki ülke arasındaki barış süreci diplomatik olarak yeni bir aşamaya taşındı.

Kaynak: İHA

