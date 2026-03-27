A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
27.03.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu. Kosova, Slovakya'yı 4-3'lük skorla yendi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi. Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova 4-3'lük skorla kazandı.

SLOVAKYA İLK YARIYI ÜSTÜN TAMAMLADI

Slovakya, 6. dakikada Martin Valjent'in golüyle öne geçerken, Kosova, 21. dakikada Veldin Hodza ile skora denge getirdi. Ev sahibi Slovakya, 45. dakikada Lukas Haraslin'in golüyle bir kez daha öne geçti ve devreyi üstün tamamladı.

7 GOLLÜ MUHTEŞEM MAÇTA KAZANAN KOSOVA

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kosova, 47. dakikada Fisnik Asllani, 60. dakikada Florent Muslija ve 72. dakikada Kreshnik Hajrizi'nin golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Slovakya forması giyen Strelec, 90+3'te maçı 4-3'e getirdi ancak yeterli olmadı.

A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu

RAKİBİMİZ KOSOVA OLDU

Bu sonuçla birlikte Kosova, adını play-off finaline yazdırdı ve Romanya'yı yenen A Milli Takımımızın rakibi oldu. 31 Mart Salı günü Kosova'da oynanacak bu karşılaşmayı kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Türkiye, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 01:06:16. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.