Bunalıma Giren Genç, Hava Yastığına Atlayarak Kurtuldu
Bunalıma Giren Genç, Hava Yastığına Atlayarak Kurtuldu

26.03.2026 23:29
Muğla'da bir öğrenci yurdunun penceresine çıkan genç, hava yastığına atlayarak hayatta kaldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir öğrenci yurdunda cama çıkan genç, ekiplerin açtığı hava yastığına atlayarak kurtuldu.

Olay, Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma giren bir genç yurdun penceresine çıkarak, aşağı atlayacağını söyledi. Çevredeki vatandaşların ve yurt yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede emniyet, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan genci ikna çalışmalarına başlarken, diğer yandan yaşanabilecek bir düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri, yurdun bahçesine hızlıca şişme hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini boşluğa bıraktı. Ekiplerin yerleştirdiği hava yastığının tam üzerine düşen genç, ölümden döndü. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaralanan gence ilk müdahaleyi anında yaptı. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

