Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu - Son Dakika
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

Nihat Kahveci\'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
27.03.2026 00:27
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Romanya'yı 1-0 yendiği maçı değerlendirdi. Nihat Kahveci, milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için ''son yılların üretilmiş en iyi robotu'' ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında millilerin performansını değerlendirdi.

"BÖYLE MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Bu tarz maçların zorluğuna dikkat çeken Nihat Kahveci, 'Böyle maçları oynamak kolay değil, böyle maçlarda rakipten gol yememek kolay değil, rakibe az pozisyon vermek kolay değil, rakibe karşı bol pozisyon üretmek kolay değil. Bu maçlarda çok koşacaksın, koştular. Bu maçta mücadele edeceksin, ettiler. Bu maçta topun olduğu yerde üç kişiyle basacaksın, bastılar.' dedi.

Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

"ARDA ÖYLE BİR PAS VERDİ Kİ..."

Arda Güler'in muhteşem asistine dikkat çeken Nihat Kahveci, 'Son dakikaya kadar... Ferdi hala koşuyordu. Son dakikada gitti yine ortayı kestirmedi. Daha ne olsun? İşin mücadele, hırs, azim tarafı 10/10! Futbolun ofansif anlamdaki tarafında eksiklikler var mı? Var ama öyle bir gol attık ki... 1-0'lık maça yakışan bir gol! 3-0 yenmiş gibi de konuşmam gereken bir gol! Arda öyle bir pas verdi ki... İlk yarıdaki şutunu unutturdu. Ayağına sağlık koçum benim!' sözlerini sarf etti.

Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

"SON YILLARIN ÜRETİLMİŞ EN İYİ ROBOTU"

Ferdi Kadıoğlu için övgü dolu sözler sarf eden Kahveci, 'Diğer tarafta Fenerbahçe döneminden beri bilirler; son yılların üretilmiş en iyi "robotu" Ferdi dedim hep. Bugün güncellemelerini de yenilemiş, 2026 yılında "en iyi üretilmiş robot benim" dercesine oynadı. Robot gibi; sol bek, sol ön, merkez, iç... Sıfıra inip orta kesen, Kenan'la uyumlu, işin defansını yapan; ofansta da bir o kadar şık kontrol ve bitiricilikle... Bir golden fazlası, bir maçtan fazlası... Çok kıymetli, anlamı çok büyük bir gol attı. Herkesin ayağına sağlık, teşekkür ederim. Bir tane 90 dakikamız kaldı arkadaşlar; inşallah gideceğiz. Bu jenerasyon bunu hak ediyor.' ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

"KÖTÜ OYNADIĞI MAÇ YOK"

İsmail Yüksek'e de değinen Kahveci, 'İsmail'in milli takımda kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Bugün çok kıymetli iş yaptı. Dönenleri aldı, şutların önüne atladı, duvar ördü, ayaklarını iyi kullandı.' yorumunu yaptı.

Son Dakika Spor Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu - Son Dakika
