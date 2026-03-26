Trump: İran\'ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz.

TRUMP, İRAN'IN ENERJİ SANTRALLERİNE SALDIRIYI BİR KEZ DAHA ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji santrallerine yapılması planlanan saldırıların 10 gün daha ertelendiğini açıkladı. Daha önce ilan edilen 5 günlük süreyle ilgili konuşan Trump, bu kararın İran’dan gelen talep üzerine alındığını belirterek operasyonun askıya alındığını duyurdu.

10 GÜN DAHA VURULMAYACAK

Yeni takvime göre, enerji tesislerine yönelik olası askeri müdahale 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00’ye kadar gerçekleştirilmeyecek. Bölgedeki gerilimi bir süreliğine dindiren bu ek sürenin, taraflar arasında diplomatik çözüm arayışları için kullanılması bekleniyor.

TRUMP SALDIRILARI 5 GÜN ERTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti. Ardından Trump söz konusu saldırıları 5 gün ertelemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.