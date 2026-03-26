Trump: İran'ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz.

26.03.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, "İran'ın talebi üzerine enerji santrallerine yönelik saldırıları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20'ye kadar durdurduk." ifadelerini kullandı.

TRUMP, İRAN'IN ENERJİ SANTRALLERİNE SALDIRIYI BİR KEZ DAHA ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji santrallerine yapılması planlanan saldırıların 10 gün daha ertelendiğini açıkladı. Daha önce ilan edilen 5 günlük süreyle ilgili konuşan Trump, bu kararın İran’dan gelen talep üzerine alındığını belirterek operasyonun askıya alındığını duyurdu.

10 GÜN DAHA VURULMAYACAK

Yeni takvime göre, enerji tesislerine yönelik olası askeri müdahale 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00’ye kadar gerçekleştirilmeyecek. Bölgedeki gerilimi bir süreliğine dindiren bu ek sürenin, taraflar arasında diplomatik çözüm arayışları için kullanılması bekleniyor.

TRUMP SALDIRILARI 5 GÜN ERTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti. Ardından Trump söz konusu saldırıları 5 gün ertelemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:32:38. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.