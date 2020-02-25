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'Rubik Mona Lisa' tahminleri dörde katlayarak 480 bin euroya alıcı buldu
26 dakika önce
İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosunun Rubik küplerinden yapılma bir kopyası yaklaşık yarım milyon euroya alıcı buldu. Fransız sanatçı Invader'ın 2005 yılında ürettiği "Rubik Mona Lisa" adlı eser 330 küp parçadan oluşuyor.
İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosunun Rubik küplerinden yapılma bir kopyası yaklaşık yarım milyon euroya alıcı buldu.
'Vintage' pikselli video oyunundan esinlenerek 2005'te tasarlanan ve 330 rubik seramik küpten yapılan eser, Invader takma adıyla tanınan Fransız sanatçı Franck Slama'ya ait.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:42
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