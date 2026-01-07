Rubio, Grönland İçin Danimarka ile Görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Grönland ile ilgili gelecek hafta Danimarka ile görüşeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre binasında basın mensuplarına Grönland konusunda açıklamalarda bulundu. Rubio, ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesi ihtimaline ilişkin soruya, "Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız" yanıtını verdi.

Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin yeni olmadığını kaydeden Rubio, Trump'ın ilk görev döneminde de bu konuyu gündeme getirdiğini belirtti.