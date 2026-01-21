Ruhani ve Zarif Taziye Törenine Katıldı

İran'da gözaltına alındıkları yönünde iddialar bulunan eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da taziye ziyaretine katıldı.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile görüştükleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öne sürülen eski Cumhurbaşkanı Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Zarif'in, Tahran'da Muhammed Şeriatmedari'nin annesi için düzenlenen taziye törenine katıldıkları görüldü.

Ruhani, töreni eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile birlikte takip etti.

İran'da 7 ve 8'inci dönem cumhurbaşkanlığı yapan Hatemi, İran lideri Ali Hamaney ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle ülkede birçok kez sansür ve yasaklamalara maruz kalmıştı.