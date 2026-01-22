Ruhsatsız Tavuk Tesisi Mühürlendi - Son Dakika
Ruhsatsız Tavuk Tesisi Mühürlendi
22.01.2026 16:17
Çayırova'da ruhsatsız tavuk tesisi mühürlendi, sağlıksız ürünler imha edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren tavuk tesisi mühürlendi.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, kaçak faaliyet gösteren tavuk eti parçalama tesisinde denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Ruhsatsız ve gıda onay belgeleri olmadan halk sağlığını hiçe sayan ortamda faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyeti durdurma tutanağı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, mühürlenen işletmede sağlıksız şekilde parçalanmış ürünlere de el konularak imhaya gönderildiği kaydedildi.

İncelemelerde tesisin ruhsatsız ve "merdiven altı" şeklinde çalıştığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, "İşletmede, halk sağlığını hiçe sayan görüntüler de ortaya çıktı. Hijyen kurallarına uygun olmayan ve gıda mevzuatına aykırı çalışan işletmede yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

