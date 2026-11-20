Rus ordusundaki asker başında tanksavar mayınıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşan Afrika kökenli bir asker, başında tanksavar mayını olduğu belirtilen bir cisimle yürürken görüntülendi. Askerin açık arazide ilerlerken tehlikeli mühimmatı neden bu şekilde taşıdığı merak konusu oldu. Herkesin aklında aynı soru var: "Neden başında taşıyor?" Mayının nereye götürüldüğü, askere bu yönde bir emir verilip verilmediği ve patlayıcının aktif durumda olup olmadığı ise bilinmiyor.
Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşan Afrika kökenli bir asker, başının üzerinde tanksavar mayını taşıdığı görüntüyle dikkat çekti. Askeri üniforması ve teçhizatıyla açık arazide yürüyen askerin başındaki patlayıcıyı neden bu şekilde taşıdığı bilinmiyor. Görüntü, "Asker neden tanksavar mayınını başında taşıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
BAŞINDA TANKSAVAR MAYINIYLA YÜRÜDÜ
Paylaşılan fotoğrafta, askeri üniforma giyen bir kişinin geniş ve boş bir arazide yürüdüğü görülüyor. Askerin başında, miğferinin üzerine yerleştirilmiş yuvarlak ve metal bir cisim bulunuyor. Tanksavar mayını olduğu belirtilen cismin bu şekilde taşınması dikkat çekerken askerin herhangi bir koruyucu taşıma ekipmanı kullanmadığı görülüyor.
HERKES AYNI SORUYU SORUYOR
Görüntünün en dikkat çekici ayrıntısı, askerin tehlikeli bir mühimmatı neden başının üzerinde taşıdığı sorusu oldu. Mayının başka bir noktaya götürülüp götürülmediği, askere bu yönde bir talimat verilip verilmediği veya taşıma biçiminin kendi tercihi olup olmadığı bilinmiyor.
TANKSAVAR MAYINLARI BÜYÜK TEHLİKE TAŞIYOR
Zırhlı araçları etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan tanksavar mayınları, yüksek miktarda patlayıcı içerebiliyor. Bu tür mühimmatların uygun güvenlik önlemleri alınmadan taşınması ciddi riskler oluşturabiliyor. Ancak fotoğraftaki cismin teknik özellikleri, aktif durumda olup olmadığı ve patlayıcı içerip içermediği görüntüden belirlenemiyor.
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