Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşan Afrika kökenli bir asker, başının üzerinde tanksavar mayını taşıdığı görüntüyle dikkat çekti. Askeri üniforması ve teçhizatıyla açık arazide yürüyen askerin başındaki patlayıcıyı neden bu şekilde taşıdığı bilinmiyor. Görüntü, "Asker neden tanksavar mayınını başında taşıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

BAŞINDA TANKSAVAR MAYINIYLA YÜRÜDÜ

Paylaşılan fotoğrafta, askeri üniforma giyen bir kişinin geniş ve boş bir arazide yürüdüğü görülüyor. Askerin başında, miğferinin üzerine yerleştirilmiş yuvarlak ve metal bir cisim bulunuyor. Tanksavar mayını olduğu belirtilen cismin bu şekilde taşınması dikkat çekerken askerin herhangi bir koruyucu taşıma ekipmanı kullanmadığı görülüyor.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Görüntünün en dikkat çekici ayrıntısı, askerin tehlikeli bir mühimmatı neden başının üzerinde taşıdığı sorusu oldu. Mayının başka bir noktaya götürülüp götürülmediği, askere bu yönde bir talimat verilip verilmediği veya taşıma biçiminin kendi tercihi olup olmadığı bilinmiyor.

TANKSAVAR MAYINLARI BÜYÜK TEHLİKE TAŞIYOR

Zırhlı araçları etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan tanksavar mayınları, yüksek miktarda patlayıcı içerebiliyor. Bu tür mühimmatların uygun güvenlik önlemleri alınmadan taşınması ciddi riskler oluşturabiliyor. Ancak fotoğraftaki cismin teknik özellikleri, aktif durumda olup olmadığı ve patlayıcı içerip içermediği görüntüden belirlenemiyor.