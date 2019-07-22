Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda...
1 saat önce
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 25'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:11 Kaynak: AA
Rus savaş uçaklarının İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 25'e yükseldi.
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