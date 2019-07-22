Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda...
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Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda...

1 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 25'e yükseldi.

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda..., System.String[]
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 25'e yükseldi.
İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:11 Kaynak: AA
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