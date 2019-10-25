Rusya 300 askeri polisi suriye'ye takviye gönderdi
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Rusya 300 askeri polisi Suriye'ye takviye gönderdiSuriye, (DHA)- Çeçen Cumhuriyeti'nde görev yapan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin askeri polis biriminin yaklaşık 300 askeri, PKKYPG unsurlarının Türkiye sınırından çekilmesini kolaylaştırmak için takviye kuvvet olarak Suriye'ye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Rusya 300 askeri polisi Suriye'ye takviye gönderdi
Suriye, (DHA)- Çeçen Cumhuriyeti'nde görev yapan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin askeri polis biriminin yaklaşık 300 askeri, PKKYPG unsurlarının Türkiye sınırından çekilmesini kolaylaştırmak için takviye kuvvet olarak Suriye'ye gönderildi.
Rus askeri polisi personeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakatın bir parçası olarak, PKKYPG unsurlarının Türkiye sınırından çekilmesini kolaylaştırmak için Suriye'ye gönderildii. Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda'nın sosyal medya hesabında yayınlanan video, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait IL-76 nakliye uçağının Humeymim Hava Üssü'ne inişini ve askeri personelin boşaltılmasını gösteriyor.
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