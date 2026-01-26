Rusya, ABD ve Ukrayna Müzakereleri Devam Edecek - Son Dakika
Dünya

Rusya, ABD ve Ukrayna Müzakereleri Devam Edecek

Rusya, ABD ve Ukrayna Müzakereleri Devam Edecek
26.01.2026 13:49
Kremlin Sözcüsü Peskov, üçlü müzakerelerin gelecek hafta yapılacağını duyurdu.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereler gelecek hafta devam edecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de geçen hafta yapılan üçlü müzakerelere değinen Peskov, "Bu konuda değerlendirme yapamam. İlk temasın son derece verimli olmasını beklemek hata. Zor konular gündemde var fakat bu temasların yapıcı şekilde başlaması bile olumlu bir işaret. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereler gelecek hafta devam edecek" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirvedeki uzlaşıya bağlı kalınması gerektiğini söyleyen Peskov, "Anchorage'da geliştirilen formülün parçası olan toprak sorununun çözümü, bizim için büyük önem taşıyor. Bu, bizim tutarlı pozisyonumuz" diye konuştu.

'İRAN'IN RUSYA VE ÇİN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ TAM KAPASİTEDE DEVAM EDECEK'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme planlamadığını kaydederek, bunun Amerikan tarafıyla iletişim kanalları üzerinden hızlı şekilde organize edilebileceğini aktardı.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin ise Peskov, "Böyle bir adım, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir. Rusya, bölgedeki gerginliğin azaltılması yönünde girişimlerde bulunuyor. Tüm ilgili taraflardan itidalli davranmalarını ve güncel sorunların çözümünde yalnızca barışçıl müzakerelere odaklanmalarını bekliyoruz. İran'ın Rusya ve Çin ile savunma iş birliği tam kapasitede devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Venezuela yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını dile getirerek, "Sürdürülmesinden yana olduğumuz birtakım projelerimiz var. Venezuela'da yatırımlarımız var. Caracas da Rusya ile karşılıklı çıkar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli olduğunu vurguluyor" dedi.

ABD'nin Küba'yı abluka altına alma yönündeki girişimleriyle ilgili de açıklama yapan Peskov, bu durumun endişe verici olduğunu belirterek, Küba ile ilişkilere değer verdiklerini bildirdi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
