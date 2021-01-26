Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı - Son Dakika

Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı

26.01.2021 11:39
Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı, System.String[]

Rusya, halihazırda ton başına 25 avro düzeyindeki buğday ihracat vergisini 50 avroya yükseltme kararı aldı.

Rusya, halihazırda ton başına 25 avro düzeyindeki buğday ihracat vergisini 50 avroya yükseltme kararı aldı.

Rus hükümetinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, buğday ihracat vergisinin, 1 Mart itibarıyla 30 Haziran'a kadar 50 avroya yükseltilmesine yönelik kararın Başbakan Mihail Mişustin tarafından onaylandığı belirtildi.

Alınan kararla, mısır ihracat vergisi de ton başına 25 avroya, arpa ihracat vergisi de ton başına 10 avroya yükseltildi.

Söz konusu adımın, ülkedeki gıda fiyatlarını kontrol altına almaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, gıda fiyatlarının gözlemlenebilmesi için bir çalışma grubunun da oluşturulduğu belirtildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın ardından gıda fiyatlarını gözlemlemeye devam edeceklerini, gerekmesi halinde buğday ihracatında regülasyonu artırabileceklerini söyledi.

Dünyanın en büyük buğday üreticisi Rusya'nın buğday ihracatı geçen yıl 2019'a göre yüzde 29 artarak 10 milyar dolara yükselmişti.

Rusya'nın ana buğday ihracat pazarları arasında Türkiye, Mısır ve Bangladeş bulunuyor.

İhracat, Buğday, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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