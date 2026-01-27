Rusya'da Elektrik Tüketiminde Rekor

MOSKOVA, 27 Ocak (Xinhua) -- Rusya Birleşik Enerji Sistemi'nde elektrik tüketimi 26 Ocak'ta 177,5 gigavatla tarihi bir rekor kırdı.

Rus Elektrik Sistemi Operatörü'nün pazartesi günü açıkladığı verilere göre, bu elektrik tüketim seviyesi, 11 Aralık 2023'te kaydedilen önceki rekoru 3,7 gigavatla geride bıraktı.

Aynı gün, Moskova Bölgesi, Tataristan Cumhuriyeti ve Voronej Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede de elektrik talebi rekor seviyelere ulaştı.

Elektrik kullanımındaki bu artışta, Rusya'nın büyük bölümünü etkileyen mevsim normallerinin altındaki soğuk hava etkili oldu. Phobos Hava Durumu Merkezi'nin önde gelen uzmanlarından Mikhail Leus, Telegram'da yaptığı açıklamada, Moskova'nın pazar günü kış mevsiminde şimdiye kadarki en soğuk gecesini yaşadığını ve sıcaklıkların eksi 18,5 dereceye kadar düştüğünü belirtti.