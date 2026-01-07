Rusya'dan ABD'ye 'Marinera' Uyarısı - Son Dakika
Rusya'dan ABD'ye 'Marinera' Uyarısı

07.01.2026 19:25
Rus Dışişleri, ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki Rus vatandaşlarının haklarına saygı göstermeli.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin el koyduğu Rusya tescilli petrol tankerindeki Rus vatandaşlarının haklarına saygı göstermesi ve Rusya'ya dönüşlerini engellememesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli ve adını "Marinera" olarak değiştiren "Bella 1" petrol tankerine el koyması değerlendirildi.

Gemide, Rus vatandaşlarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Gemideki Rus vatandaşlarının haklarına saygı gösterilmelidir. ABD, Marinera gemisindeki Rus vatandaşlarının anavatanlarına hızlı şekilde dönmelerini engellememelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

