Rusya'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

10.02.2026 18:05
Zaharova, İsrail'in Batı Şeria'daki kararlarının uluslararası kınamayı hak ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararını gözden geçirme çağrısında bulunarak, "İsrail'in Batı Şeria ile ilgili kararları uluslararası toplum tarafından kınanmayı hak ediyor ve ciddi endişelere yol açıyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararını değerlendirdi.

Bu kararların Filistinliler ve Arap Müslüman dünyası tarafından eleştirildiğine dikkati çeken Zaharova, "İsrail'in Batı Şeria ile ilgili kararları uluslararası toplum tarafından kınanmayı hak ediyor ve ciddi endişelere yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, bunun Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan 2. Oslo Anlaşmasının hükümlerinin dışına çıkma girişimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki durumun iyileştirilmesi ve Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli formülüyle nihai olarak çözülmesi imkanlarına darbe vuruluyor. Filistin-İsrail çatışma bölgesinde ve tüm bölgede durumun tehlikeli şekilde gerginleşmesini önlemek için, İsrail yönetimini Batı Şeria'daki statükoyu değiştirmeyi hedefleyen adımları yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz."

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Rusya, Son Dakika

