Rusya'dan Maduro'ya ABD Müdahalesi İhanet

26.01.2026 11:36
Rus Büyükelçi Melik-Bagdasarov, Maduro'nun alıkonmasını ihanet olarak nitelendirerek güvenlik zafiyetini eleştirdi.

Rusya'nın Caracas Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına yerel güvenlik birimlerinin müdahale etmediğini savunarak, "Bu olaya kadar yaşananları ihanet kabul edebiliriz. Venezuela'dan kaçan, Amerikan istihbaratına sistematik şekilde çalışan bu hainlerin isimlerini biliyoruz." dedi.

Melik-Bagdasarov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rus petrol şirketlerinin Venezuela'da çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Rus şirketlerinin ülkedeki petrol üretim sürecinde faaliyet gösterdiğini anlatan Melik-Bagdasarov, şirketlerin, Venezuela yönetiminin alacağı karardan bağımsız şekilde yükümlülüklerini yerine getireceğini kaydetti.

ABD'nin askeri operasyonla Maduro'yu alıkoymasını değerlendiren Melik-Bagdasarov, "Elektronik gereçler, silahlar, tüm bunların arkasında ordu vardır. Ordu da emir üzerine ateş eder. Bu da demektir ki emir yoktu." diye konuştu.

Melik-Bagdasarov, Venezuela'da ordunun ABD operasyonu sırasında ihmalkarlık yaptığını savunarak, "Güvenlik güçlerinin çoğu yapabileceklerini yapmadılar. Bu olaya kadar yaşananları ihanet kabul edebiliriz. Venezuela'dan kaçan, Amerikan istihbaratına sistematik şekilde çalışan bu hainlerin isimlerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

