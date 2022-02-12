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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

12.02.2022 19:26
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "güvenlik garantileri ve Ukrayna meselesi"ni görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "güvenlik garantileri ve Ukrayna meselesi"ni görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin daha önce Moskova'da yapılan görüşmenin devamı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Rusya'nın güvenliği için uzun vadeli yasal garantilerin sağlanması ve Macron'un Ukrayna, ABD ve bir dizi Avrupa ülkelerinin yöneticileri ile yaptığı görüşmeler dikkate alınarak Ukrayna krizinin çözümündeki çıkmazın üstesinden gelme konularının görüşmede derinlemesine ele alındığı kaydedildi.

Putin görüşmede, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki girişimlerine somut bir cevap vermediğini vurgulayarak, Batı'nın Kiev'i Minsk Anlaşmalarını uygulamaya zorlama konusundaki isteksizliğini dile getirdi. Putin, bunu 10 Şubat'ta Berlin'de Normandiya Formatı'nda siyasi danışmanların başarısız sonuçlanan istişare toplantısının bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Putin ve Macron'un "Rusya'nın Ukrayna'yı sözde işgal planı" üzerinde kışkırtıcı spekülasyonlara bağlı durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Bu duruma Ukrayna'ya geniş çapta silah pompalanmasının eşlik etmesi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbas'ta olası saldırgan eylemleri için ön koşullar yaratıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Fransa arasında söz konusu meseleler hakkında diyaloğun en üst düzeyde devam edilmesinin kararlaştırıldığı görüşmede, İran nükleer anlaşmasına da değinildi.

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Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika


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