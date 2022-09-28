Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısında büyük artış! Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar sürüyor - Son Dakika
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Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısında büyük artış! Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar sürüyor

28.09.2022 19:58

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının ardından Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını belirtti.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği iki ülkenin kara sınır kapısı olarak kullandığı tek geçişi Kazbegi'ye Rusların akını sürüyor.

Seferberlik kararı sonrası büyük kaçış! Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı

24 SAAT AÇIK OLAN SINIR KAPISINDA YOĞUN GÜVENLİK

Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Dariali Vadisi'nde bulunan Kazbegi Sınır Kapısı'ndan her gün geçen binlerce Rus vatandaşının büyük çoğunluğunun genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşması dikkati çekiyor. Rusya tarafında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle araçlar yerine daha çok bisiklet tercih edilirken, Rus vatandaşları Gürcistan tarafına giriş yaptıktan sonra taksi, otobüs veya minibüslerle ülkenin çeşitli bölgelerine hareket ediyor. 24 saat açık olan sınır kapısında, yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı görülüyor.

Seferberlik kararı sonrası büyük kaçış! Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı

23 EYLÜL'DEN BERİ 80 BİNE YAKIN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurulmuştu. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi. Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor. Partiler, hükümeti Rusya'dan ülkeye giriş yapanlara kısıtlamalar getirmeye davet ediyor.

Seferberlik kararı sonrası büyük kaçış! Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı

RUSYA'NIN GÜRCİSTAN İLE SINIRINDA ASKERLİK ŞUBESİ AÇILACAK

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının "ciddi" şekilde arttığı belirtilmişti. Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki "Verhniy Lars" Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, "Sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak." ifadesine yer verilmişti.

Seferberlik kararı sonrası büyük kaçış! Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı

RUSYA'DA SEFERBERLİK İLAN EDİLMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

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Rusya vatandaşlarının kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a akını sürüyor Rusya vatandaşlarının kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a akını sürüyor DOĞU PERİNÇEK DOLAR SALTANATI ÇÖKÜYOR DOĞU PERİNÇEK DOLAR SALTANATI ÇÖKÜYOR
Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısında büyük artış! Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar sürüyor - Son Dakika

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