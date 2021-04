İZMİR RUSYA'NIN TÜRKİYE'YE UÇUŞLARI SINIRLANDIRMA KARARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI - Son Dakika

İZMİRLİ turizmciler, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlandırma kararıyla hayal kırıklığına uğradı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Rus pazarı bizim neredeyse ülke turizmimizin yüzde 50'sini oluşturuyor. Rus uçuşlarının 1 Haziran'a kadar kapanması demek, sezonun 1 Haziran'da başlaması demektir. Bu durum Türk turizmi için bir entübe olur" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye'yle havayolu iletişimin 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu. Bu karar, turizm sektörü temsilcilerinde hayal kırıklığı yarattı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Bu haberi aldıktan sonra turizmciler olarak hayal kırıklığına uğradık. Çünkü Rus pazarı Türkiye için çok önemli. Rus pazarı, neredeyse ülke turizmimizin yüzde 50'sini oluşturuyor. Rus uçuşlarının 1 Haziran'a kadar kapanması demek, sezonun 1 Haziran'da başlaması demektir. Bu durum Türk turizmi için bir entübe olur. Dilerim alınacak yeni kararlarla bu turizm 1 Haziran'dan daha önce açılır" dedi.

'7 MİLYON TURİST DEMEK'

Rusya'dan gelen turist sayısının 20196 yılında 7 milyon olduğunu ifade eden Demir, "Neredeyse Antalya'daki otellerin yüzde 80'inin dolması demektir. Rus pazarı, Alman pazarının bile önünde bir pazardır. Bu pazarın 1 Haziran'a kadar yok olması demek gerçekten üzücü. 2021 yılı turizminin geçen yıldan daha olacağını düşünmüştük ama irademiz dışında alınan bu kararlar, Türk turizmini hayal kırıklığına uğratmış durumda" dedi. Ümitlerini kaybetmediklerini de söyleyen Demir, "Ben Ramazan ayında alınan tedbirlerle birlikte sayıların düşeceğini ve sezonun geçen yılın daha da üstünde değerlerle açılacağını ümit ediyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerin aşılanması da müşterilere güven verecektir. Aşının bir an önce uygulanmasını bekliyoruz" dedi.

Çeşme'de bir marinanın genel müdürü Can Akaltan, "Rus turistlerin ülkemize ilgisi her geçen gün ilgisi artıyordu. Bu durum yat turizmine de yansıdı. Geçen yıl bir önceki yıla göre ülkemize gelen Rus tekne sayısında yüzde 30'luk artış olmuştu. Özellikle lüks yat turizminde Rusların ülkemize büyük bir ilgisi var. Bu sene uçuşların kısıtlanması bunu etkileyecektir. Yine de önümüzdeki günlerde vaka sayıları azaldığında bu kısıtlamanın kaldırılacağına inanıyorum" diye konuştu. Çeşme'de bir butik otelin işletmesini yapan Mutlu Duman ise, "Uçuş sınırlamasından turizm olumsuz etkilenecek. Özellikle Antalya ve Bodrum için oldukça kötü bir durum olacak. Bizim otelimize bireysel olarak Rusya'dan gelen turistler vardı ve bunlar iptal oldu. Kötü bir süreç yaşıyoruz. Turizmciler için olumsuz bir durum. Umarız ki bir an evvel normale döneriz" dedi.