Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv kentine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kliçko, saldırılar nedeniyle Kiev'deki bir kreş ve bazı binaların hasar gördüğünü kaydederek, mevcut bilgilere göre iki kişinin yaralandığını belirtti.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece ve sabah saatlerinde kente füzeler ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rus ordusu 2 İskender-M tipi balistik füze ve 183 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rusya, Ukrayna'ya füze ve İHA'ları kullanarak saldırı düzenledi.

Rus ordusunun 2 "İskender-M" tipi balistik füze ve "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 183 İHA ile saldırı yaptığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 156 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki füze ve diğer İHA'ların ülke genelinde 16 noktaya isabet ettiği kaydedildi.