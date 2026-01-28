Rusya-Suriye İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya-Suriye İlişkileri Gelişiyor

28.01.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, Suriye'deki yönetim değişikliği sonrası ikili ilişkilerin aktif şekilde geliştiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkilerin aktif şekilde geliştiğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bugün Moskova'da bir araya geleceğine dikkati çeken Peskov, görüşmede özellikle ekonomi alanındaki ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Görüşmede, Suriye'de Rus üslerinin akıbetinin de ele alınacağı bilgisini paylaşan Peskov, "Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya'ya sığınan Beşşar Esed'in iadesiyle ilgili soruyu ise "Esed konusunda yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

"Rusya, müzakere sürecine açık"

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakerelere değinen Peskov, bu yönde çalışmaların sürdüğünü ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Peskov, "Uzmanlar seviyesinde başlayan müzakereler zor şekilde sürüyor. Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Çalışmalar devam edecek. Her şey muhatapların yapıcı yaklaşımına bağlı olacak. Rusya, müzakere sürecine açık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Kremlin, Ekonomi, Güncel, Suriye, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Suriye İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:43:53. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya-Suriye İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.