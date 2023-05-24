Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de ilerleyen, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait "Ivan Hurs" isimli savaş gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, saldırının Ukrayna donanmasına ait insansız deniz araçlarıyla yapıldığını belirtti.
Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti. Rus yetkililer saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve güvenliğin sağlandığını kaydetti.
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Son Dakika › Güncel › Rusya teyakkuza geçti: TürkAkım ve MaviAkımı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı - Son Dakika