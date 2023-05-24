Rusya teyakkuza geçti: TürkAkım ve MaviAkımı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı - Son Dakika
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Rusya teyakkuza geçti: TürkAkım ve MaviAkımı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı

24.05.2023 17:37

Rusya, TürkAkım ve MaviAkım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi, Ukrayna tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de ilerleyen, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait "Ivan Hurs" isimli savaş gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, saldırının Ukrayna donanmasına ait insansız deniz araçlarıyla yapıldığını belirtti.

SALDIRI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti. Rus yetkililer saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve güvenliğin sağlandığını kaydetti.

Ayrıntılar geliyor...

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya teyakkuza geçti: TürkAkım ve MaviAkımı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı - Son Dakika
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