Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti - Son Dakika
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Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Saba Tümer\'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti
04.07.2026 16:22
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Ekranların neşeli ve sevilen yüzü Saba Tümer, babasının vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı yürek yakan bir paylaşımla duyuran ünlü sunucu, babasının elini son kez tuttuğu anı paylaşarak takipleri ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Ünlü sunucu ve televizyon programcısı Saba Tümer, babası Yalçın Tümer’in vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından yürek burkan bir mesajla duyuran Tümer, "Canım babam, nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

YÜREK BURKAN VEDA PAYLAŞIMI 

Ekranların sevilen ismi Saba Tümer, babası Yalçın Tümer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden babasıyla çekilmiş duygusal bir fotoğrafını paylaşan ünlü sunucu, acısını şu kelimelerle dile getirdi:

"Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını... Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu."

Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Saba Tümer'in bu paylaşımının ardından, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ünlü isim ile takipçileri, ünlü sunucuya başsağlığı mesajları yağdırarak acısını paylaştı. 

Saba Tümer, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Saba Tümer Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti - Son Dakika
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