Sadakataşı\'nın Ramazan Yardımları 27 Ülkede

Sadakataşı Derneği, bu yıl ramazan çalışmalarını "Ramazan Aydınlatır" çağrısıyla Türkiye, Filistin ve İslam coğrafyaları başta olmak üzere 27 ülkede gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan çalışmaları Arnavutluk, Bangladeş, Burkina Faso, Bulgaristan, Çad, Irak, İspanya, Filistin (Gazze ve Kudüs), Kosova, Kenya, Kırgızistan, Ukrayna (Kırım), Lübnan, Macaristan, Myanmar, Nepal, Suriye, Sudan, Somali, Tayland, Madagaskar, Sri Lanka, Vietnam, Yemen, Nijer, Türkiye ve Mısır'da toplam 100'ün üzerinde bölgede yapılacak.

Yardımlar kapsamında gıda kolisi, ekmek, kumanya, bayramlık, fitre, zekat ve fidye dağıtımları yapılacak, kurulacak iftar sofralarında yüzbinlerce kişiyle bir araya gelinecek.

Derneğin, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'deki faaliyetleri kapsamında, bölgedeki gönüllü ekipler aracılığıyla her gün binlerce aileye ekmek ulaştırılacak.

Yurt içinde ise 15 ilde gerçekleştirecek faaliyetler kapsamında yine kumanya, market kartı, fitre ve zekat dağıtımları yapılacak.

Ayrıca ekipler yardım çalışmalarının yapılacağı tüm ülkelerde binlerce çocuğa bayramlık kıyafetler ile ayakkabı da hediye edecek.