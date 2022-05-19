Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi - Son Dakika
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Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi

19.05.2022 00:54

Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdiYOZGAT Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl mayıs ayının ikinci haftası açan ve ömrü ise sadece 15 gün olan cehrilik laleleri doğayı renklendirdi.

Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi

YOZGAT Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl mayıs ayının ikinci haftası açan ve ömrü ise sadece 15 gün olan cehrilik laleleri doğayı renklendirdi.

Şehrin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan cehrilik lalesi, mayıs ayı ile birlikte havaların ısınmasıyla çiçek açtı. Kendine özgü kokusu ve görünümü ile vatandaşların ilgisini çeken laleler, vatandaşlar ve gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Arılar için de önemli polen kaynağı olan laleler, her yıl mayıs ayında doğada kendiliğinden açıyor ve açtıktan 15 gün sonra soluyor.

Cehrilik bölgesinin görülmesi gereken doğal güzellik olduğunu söyleyen Adile Adıgüzel, "Cehrilik bölgesi Yozgat'ın gelinip görülmesi gereken bir güzelliği. Yılda bir kere denk geliyor. Herkesin gelip görmesini isterim. Rengiyle güzelliğiyle Yozgat'ta gezilecek yer yok diyenlere cehrilik laleleri yeni bir rota olsun. Sadece yılda 10 gün görebileceğimiz bir güzellik, 10 gün sonra gelin bu güzelliği göremezsiniz." dedi.

Gazeteci Sevilay Kayaaslan ise "Bugün buraya cehrilik lalelerini çekmeye, fotoğraflamaya geldik. Bu güzellikler mayıs ayının ilk iki haftasında kendiliğinden açıyorlar ve sonra soluyorlar. Bu laleleri ilk 15 gün yakalayabilirsiniz. Tüm Yozgatlıları bu güzellikleri görmeye ve fotoğraflamaya davet ediyorum. Bu doğa harikasını keşfetmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi

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Kaynak: İHA

Cehrilik, Yozgat, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi - Son Dakika


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