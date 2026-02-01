Safiport Erokspor, Manisa Basket'i Yendi - Son Dakika
Safiport Erokspor, Manisa Basket'i Yendi

01.02.2026 21:16
Safiport Erokspor, 18. hafta maçında Glint Manisa Basket'i 87-79 ile mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar

Safiport Erokspor: Crawford 22, Simmons 9, Cornelie 13, Egehan Arna 13, Love 24, Pangos 1, Galloway 4, Thurman 1, Erten Gazi, Ahmet Düverioğlu, Metehan Akyel

Glint Manisa Basket: Smith 15, Yiğit Onan 2, Starks 11, Jhonson 9, Pereira 4, Stevenson 15, Karahan Tuan Efeoğlu 5, Buğra Çal 2, Zemaitis 3, Altan Çamoğlu 1, Martin 12, Yağız Aksu

1. Periyot: 27-16

Devre: 46-36

3. Periyot: 72-51

Beş faulle oyundan çıkan: 39.06 Simmons, 33.46 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 87-79 yendi.

Safiport Erokspor, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Glint Manisa Basket ise 13. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Safiport Erokspor, Manisa Basket'i Yendi - Son Dakika

